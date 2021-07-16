Эр-Рияд, 17 июля, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Хадж к святыням ислама начинается 17 июля в Саудовской Аравии в условиях строгих эпидемиологических ограничений. Всего несколько тысяч человек собрались на равнине Арафат для проведения основных обрядов паломничества, передаёт агентство Al Jazeera.

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До пандемии хадж ежегодно совершали миллионы паломников со всего мира, однако в 2021 году власти Саудовской Аравии ввели запрет на большие собрания и ограничили въезд для иностранцев.

Только 60 тыс. вакцинированных подданных и резидентов королевства в возрасте от 18 до 65 лет могли зарегистрироваться для ежегодного паломничества. В прошлом году их число ограничили 10 тысячами. Приоритет отдавали людям, которые не совершали хадж в течение последних пяти лет, и лицам старше 50 лет, которые ранее не совершали хадж.

Собеседники агентства признались, что в 2021 году разрешения подорожали в разы.

«Шесть лет назад я заплатил 3000 риалов ($800) за тот же пакет, который, как выяснилось, стоит 20 000 риалов ($5300 долларов) в этом году», — сказал 40-летний житель Саудовской Аравии.

Он добавил, что решил не подавать заявку, но согласился с тем, что власти повысили цены из-за введения дополнительных мер в области здравоохранения и безопасности.

Сегодня паломники размещаются в специальных отелях, откуда будут отправляться в хадж несколькими группами. Первые из них начнут совершать религиозные ритуалы 17 июля, остальные — в 18 июля.