Рабат, 17 июля, 2021, 00:55 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 2791 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории королевства достигло 552 635. Также за минувшие сутки на марокканской территории скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко от осложнений COVID-19 умерли 9427 человек.

Отмечается, что уже более 9,6 млн жителей Марокко привились против коронавирусной инфекции. Также 529 853 пациента выздоровели и выписались из медучреждений. В настоящее время лечение в палатах интенсивной терапии проходят 445 человек.