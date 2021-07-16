Москва, 17 июля, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Правительство России постановило начать с 20 июля эксперимент по использованию усиленной электронной подписи в сфере госуслуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Электронная подпись

«Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА — ред.)», — говорится в постановлении.

Координация эксперимента поручена Минцифры России. В ходе мероприятий ведомство планирует получить обратную связь об использовании подписи при предоставлении услуг физическим лицам.

Создание цифровой платформы для проведения эксперимента рекомендовано Ростелекому и ВТБ. В соответствии с постановлением, на её создание отведено 90 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый закон об электронной подписи Госдума РФ приняла в марте 2021 года. Документ регулирует отношения по использованию электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг и при совершении иных юридически значимых действий.