Скопье, 16 июля, 2021, 23:41 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 16 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 3470 образцов в стране выявили 18 новых носителей коронавируса. Еще пять человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 882 случая заражения — за две недели число новых случаев немногим превысило сотню, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, не скончалось ни единого пациента. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 159 пациентов в стране выздоровели. Лечение проходят 236 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев — за трое суток на 37 человек.