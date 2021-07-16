Москва, , 22:54 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 39 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 16 июля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Также за неделю было зафиксировано десять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.