Рим, 16 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. За неделю индекс распространяемости коронавируса в Италии вырос с 0,66 до 0,91, сообщил журналистам в пятницу, 16 июля, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

На предстоящей неделе, 19−25 июля, индекс, вероятно, составит около 1,21−1,17, то есть эпидемия перейдет в стадию роста, добавил он.

По данным на15июля, в Италии умер127 851человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на9). Число подтвержденных носителей выросло на2898(днем ранее — на2455). Этот показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 281 214 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены42 714человек — на1814 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали25 197 226человек, что составляет41,84% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.