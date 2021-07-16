Рим, 16 июля, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Оперативный штаб Италии по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 16 июля, рекомендовал правительству страны «приложить все возможные усилия» для того, чтобы 100% сотрудников образовательных учреждений страны получили прививки от коронавируса.

Флаг Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Ранее в Италии обсуждалась возможность введения обязательных прививок для учителей, подобно тому, как обязательна она для врачей (отказывающихся отстраняют от работы), однако утверждена эта идея не была.

По данным на15июля, в Италии умер127 851человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на9). Число подтвержденных носителей выросло на2898(днем ранее — на2455). Этот показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 281 214 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены42 714человек — на1814 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали25 197 226человек, что составляет41,84% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе — апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной — летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.