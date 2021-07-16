Рим, 16 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. По уточненным данным за май 2021 года, объем экспорта итальянских товаров вырос на 2% в сравнении с предшествующим месяцем и на 41,9% — в сравнении с аналогичным периодом (маем) 2020 года, сообщили в пятницу, 16 июля, в национальной службе статистики Istat.

Kookay Рим

Вырос и объем импорта — на 51,2% в сравнении с показателями мая 2020 года.

Внешнеторговое сальдо в мае 2021 года было положительным (5,642 млрд евро).