Вашингтон, 16 июля, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В попытках дискредитировать западные вакцины обвинила Россию и Китай пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в беседе с журналистами 16 июля.

Джен Псаки

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Транслируя позицию Госдепа США, она сказала, что Москва и Пекин продвигают свои вакцины якобы «с помощью попыток опорочить препараты западного производства», а также «программу развития здравоохранения».

Псаки пояснила, что со стороны России и Китая в информационное поле якобы идёт ложь и что нежелательным побочным эффектам от западных вакцин придаётся избыточное значение. Это вредит Западу.

Так, она сказала, что неправдой является заявление о риске использования mRNA-вакцин (Moderna). Китай, по её данным, виноват в критике американских препаратов.