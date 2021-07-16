Рим, 16 июля, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 68,4% граждан Италии поддерживают идею ввести дополнительные антикоронавирусные ограничения по «французскому сценарию», таковы данные опроса Euromedia, опубликованные в пятницу, 16 июля.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Речь идет о допуске в рестораны, кинотеатры, гостиницы, общественный транспорт и иные общественные пространства только обладателей «антикоронавирусного паспорта».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Против высказались 25,5% граждан. Лишь каждый десятый из них заявил, что если такие ограничения все-таки будут введены, это станет поводом сделать прививку.

По данным на15июля, в Италии умер127 851человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на9). Число подтвержденных носителей выросло на2898(днем ранее — на2455). Этот показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 281 214 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены42 714человек — на1814 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали25 197 226человек, что составляет41,84% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.