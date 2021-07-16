Гавана, , 23:31 — REGNUM Куба останется страной мирового порядка, заявил президент острова Мигель Диас-Канель в Twitter.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

В Twitter Диас-Канель призвал кубинский народ и семьи объединиться.

«В такие трудные дни я призываю к единению нашего народа и всех кубинских семей, где бы они ни находились. #CubaPorLaPaz», — написал президент и добавил, что «для защиты мира на наших улицах мы будем продолжать прилагать все усилия».

Напомним, беспорядки на Кубе продолжаются с 11 июля 2021 года. Кубинские власти связывают их напрямую с вмешательством США.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Куба является «несостоявшимся государством» из-за протестов и недовольства граждан.