Москва, 16 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Ежедневно в «пиковые дни» в России от коронавирусной инфекции прививаются до миллиона человек, заявил 16 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на телеканале «Россия 1».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Заявив о том, что рост числа заболевших продолжается, он обрисовал ситуацию с прививками:

«Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки».

При этом не в «пиковые» дни вакцинируются в среднем более полумиллиона человек по стране. В России, по его словам, открыто свыше 13 тысяч пунктов вакцинации.