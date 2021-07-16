Пекин, , 21:27 — REGNUM 16 июля исполняется двадцать лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем; в конце июня главы двух государств — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — объявили о продлении этого договора еще на пять лет, что подтверждает высокий уровень отношений Москвы и Пекина. Юбилею российско-китайского договора посвящает свой комментарий Синьхуа, подчеркнув, что стороны руководствуются концепцией дружбы, передающейся из поколения в поколение.

В материале отмечается, что в основе добрососедства и тесных контактов находится традиционная прочная дружба народов двух стран, которая развивается под руководством двух лидеров. Товарооборот между странам третий год подряд превышает отметку в 100 млрд долларов. Москва и Пекин всецело поддерживают друг друга в региональных и международных делах, сотрудничают в целом ряде сфер, включая совместное освоение космического пространства.

На фоне глобальной нестабильности подчеркивает Синьхуа, российско-китайские отношения отличаются стабильностью и поступательной динамикой, представляя собой отношения нового типа. Они играют важную роль примера для других стран и народов в наше непростое время и способны выдержать любые изменения в современной международной обстановке, отмечает агентство.