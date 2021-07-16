Ташкент, , 21:26 — REGNUM В Ташкенте с визитом находится глава МИД КНР Ван И; встречу с руководителем китайской дипломатии провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом 16 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что стороны в следующем году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Ш. Мирзиеев, приветствуя гостя, отметил быстрое развитие двусторонних отношений КНР и Узбекистана на фоне пандемии. Растут торговые связи и инвестиционное сотрудничество и для упрочения этих тенденций Ташкент готов к разработке нового пятилетнего плана двустороннего взаимодействия. Остановившись на международных аспектах, узбекистанский лидер подчеркнул неправомерность иностранного вмешательства в дела ряда китайских регионов, прежде всего Синьцзяна и Сянгана (Гонконга). По его словам, это сугубо внутренние проблемы КНР, всецело находящиеся в юрисдикции Пекина. Также узбекистанская сторона строго придерживается принципа одного Китая, считая Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Ван И в свою очередь отметил, что развитие двусторонних связей находится на исторической отправной точке. Стороны поддерживают друг друга по всем ключевым вопросам, и в следующее тридцатилетие будут расширять перспективы взаимовыгодного взаимодействия. КНР, по словам Ван И, поддержит Узбекистан в борьбе с коронавирусом предоставлением вакцин, а также сотрудничеством в их производстве. Важным направлением связей в Китае считают совместное строительство «Пояса и пути».

Стороны также обсудили афганскую проблему; в тот же день Ван и провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым.