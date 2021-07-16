Пекин, , 21:21 — REGNUM На неформальном саммите АТЭС, который проходит в видеоформате, с речью выступил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 16 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центр внимания глава партии и государства поставил вопросы, связанные с преодолением эпидемии коронавируса.

Выразив полную уверенность в победе человечества над пандемией, Си Цзиньпин призвал участников АТЭС работать над созданием открытой, честной и справедливой цифровой среды, исключив любую дискриминацию. Он сообщил, что Китай уже предоставил развивающимся странам более 500 млн доз вакцин и заявил о выделении в ближайшие три года еще 3 млрд долларов в рамках программ международной помощи. Также КНР уже профинансировала создание международного фонда «Реагирование на пандемию и восстановление экономики».

В ходе выступления Си Цзиньпин обратил внимание на необходимость упрощения торговли и инвестиций в регионе, а также поощрения открытости и интеграционных тенденций.