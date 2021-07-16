Богота, , 21:19 — REGNUM Заказчиком убийства президента Гаити Жовенеля Моиза является бывший чиновник, работавший в гаитянском минюсте, сообщил 16 июля глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

Цитата из к/ф «Император и убийца». Реж. Чэнь Кайгэ. 1998. КНР — Япония — Франция

Он рассказал, что заказчик убийства — Жозеф-Феликс Бадьё, работавший ранее в минюсте, точнее — в департаменте по борьбе с коррупцией.

Бадьё, по словам Варгаса, за несколько дней до убийства лично дал задание устранить Моиза двум колумбийским наёмникам — Херману Ривере и Дубернею Кападору, фигурантам дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство Моиза, произошедшее 7 июля, расследуется на Гаити как политическое. Бадьё объявлен в розыск. Исполнителями, по версии следствия, являются колумбийские наёмники, среди которых вышеупомянутые Ривера (арестован) и Кападор (ликвидирован).

Добавим, что на Гаити обязанности президента после гибели Моиза исполняет премьер-министр Клод Жозеф. Он ввёл после убийства президента военное положение в республике.

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