Приштина, Сербия, 16 июля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 1366 образцов в крае выявили 11 носителей коронавируса. Ещё 17 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Besartgerguri Приштина. Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 107 894 случая заражения, 105 531 пациент уже здоров. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 99.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 14 июля, в Косово произведена 305 991 инъекция вакцины. Свыше 88 961 гражданина края уже получили вторую дозу вакцины.