Порт-о-Пренс, 16 июля 2021, 20:57 — REGNUM Похороны президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил 16 июля журналистам гаитянский министр культуры и связи Прадель Энрикес.

Жовенель Моиз
Жовенель Моиз
Communication.gouv.ht
«22 июля пройдёт церемония прощания, 23 июля — похороны».
Энрикес

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моиз погиб 7 июля ночью в своей частной резиденции в городе Петьонвиль. Его убили из огнестрельного оружия, а его жену Мартин Моиз тяжело ранили.

Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения
Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения
Twitter.com/martinejmoise

Как рассказал премьер-министр Гаити Клод Жозеф, Моиз погиб не сразу: ворвавшиеся в резиденцию бандиты пытали его. В итоге началось расследование.

Глава МВД Гаити Леон Шарль 8 июля заявил, что в результате спецоперации убиты четверо из напавших на Моиза бандитов, ещё двое арестованы. Выяснилось также, что бандиты при атаке на резиденцию захватили заложников, которых в ходе спецоперации освободили.

Исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф на фоне портрета Жовенеля Моиза
Исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф на фоне портрета Жовенеля Моиза
Rency Inson Michel

На следующий день, 9 июля, спецслужбы задержали 17 подозреваемых, а ещё через два дня — 11 июля — Шарль объявил об аресте гаитянского врача Кристиана Эмманюэля Санона, который, по предварительной версии, нанял убийц. Убийство, по версии главы полиции, было политическим.

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