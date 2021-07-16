На Гаити определились с датой похорон президента Моиза
Порт-о-Пренс, 16 июля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Похороны президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил 16 июля журналистам гаитянский министр культуры и связи Прадель Энрикес.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моиз погиб 7 июля ночью в своей частной резиденции в городе Петьонвиль. Его убили из огнестрельного оружия, а его жену Мартин Моиз тяжело ранили.
Как рассказал премьер-министр Гаити Клод Жозеф, Моиз погиб не сразу: ворвавшиеся в резиденцию бандиты пытали его. В итоге началось расследование.
Глава МВД Гаити Леон Шарль 8 июля заявил, что в результате спецоперации убиты четверо из напавших на Моиза бандитов, ещё двое арестованы. Выяснилось также, что бандиты при атаке на резиденцию захватили заложников, которых в ходе спецоперации освободили.
На следующий день, 9 июля, спецслужбы задержали 17 подозреваемых, а ещё через два дня — 11 июля — Шарль объявил об аресте гаитянского врача Кристиана Эмманюэля Санона, который, по предварительной версии, нанял убийц. Убийство, по версии главы полиции, было политическим.