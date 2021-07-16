Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыли межобластную туберкулёзную больницу ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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«С 15 июля до особого указания вводятся режимно-ограничительные мероприятия. В учреждении прекращены длительные и краткосрочные свидания осуждённых с родственниками. Максимально ограничены все посещения представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц», — уточнили в ведомстве.

Наряду с этим приостановлен приём и перевод осужденных из туберкулёзной больницы в другие учреждения уголовно-исполнительной системы.