* талибов — запрещённая в России организация

Стокгольм, 16 июля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. 16 июля миграционная служба Швеции приняла решение прекратить все депортации в Афганистан из-за ухудшения ситуации с безопасностью в связи с продвижением по территории страны террористов из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Решение вступает в силу немедленно и действует до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе главы юридического департамента миграционной службы Швеции Карла Бекселиуса.

Информацию о текущей ситуации в Афганистане, подчеркнули в ведомстве, оценить крайне сложно, поскольку она быстро меняется и события разворачиваются на большей части страны.

«События в области безопасности в Афганистане вызывают беспокойство, но их трудно оценить. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро разрослось и продолжает расширять свой контроль над территорией. Вот почему сегодня мы решили прекратить высылки в Афганистан», — написал Бекселиус.