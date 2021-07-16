Стокгольм, 16 июля, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на три. Данная информация была опубликована 16 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Смерть

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 646 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 094 287 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 364 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 5 892 242 человека, вторую — 3 755 292 человека.

По состоянию на 16 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 22 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.