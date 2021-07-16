Москва, 16 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. За время, оставшееся до выборов в Государственную думу, настроения российских избирателей могут сильно измениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила политконсультант Алена Август. Так она прокомментировала итоги социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, которое показало, что 36% респондентов (опрошенных поквартирно) уверены в том, что примут участие в голосовании.

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«До выборов еще около двух месяцев. Еще многое может измениться. На результаты [этого] опроса можно смотреть, но не опираться. В настоящее время повестка и настроения избирателей зависят от того же коронавируса, от того, как будет развиваться ситуация с пандемией», — сказала Август.

Напомним, что среди участников телефонного опроса, проведенного ВЦИОМ, 28% заявили о готовности проголосовать за «Единую Россию».