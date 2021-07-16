Женева, Швейцария, 16 июля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Аудит будет назначен в лабораториях города Уханя (провинция Хубэй, Китай) в рамках поисков происхождения коронавируса нового типа, сообщил 16 июля журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, организация предлагает программу, включающую проверку на утечку — «аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских институтов, действующих в районе выявления в декабре 2019 года первоначальных случаев заражения людей».

Он добавил, что от Пекина ВОЗ ждёт поддержки этого процесса: китайским властям следует поделиться информацией «в духе транспарентности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гебрейесус накануне, 15 июля, заявил, что версия утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане не исключена. По его словам, Китай не всегда делился данными по этому вопросу с международными экспертами.