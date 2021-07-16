Париж, 16 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти попал под суд и был осуждён, передаёт 16 июля BFMTV.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Обвинения «в конфликте интересов» чиновнику предъявили после длительного допроса. «Элитный» Суд Французской Республики пришёл к выводу, что Дюпон-Моретти виновен в действиях, которые могут быть расценены как конфликт интересов.

Защита намерена обжаловать приговор в ближайшие дни. Добавим, что в начале месяца в офисе министра прошли обыски по делу о «нелегальном использовании служебного положения в личных целях».