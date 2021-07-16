Подгорица, 16 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Директор института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич сообщил, что с начала летнего сезона в стране сделали 10 тысяч бесплатных тестов для туристов. Из них всего 84 были положительными. В настоящее время трое туристов проходят лечение в ковид-больницах Черногории.

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Директор института отметил также, что, несмотря на то, что в последние месяцы границу пересекли более ста тысяч иностранцев, показатели заболеваемости незначительно выросли, но при этом не исключил осеннего роста.

Всего на данный момент в Черногории 327 активных случаев.