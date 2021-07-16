Симферополь, 19 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Для строительства юго-восточного обхода города Симферополя планируется изъять 59 земельных участков. Об этом сообщил 19 ноября глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. Трассу планируется провести через село Заречное Добровского поселения.

Sherman Tan Трасса

«Через один населённый пункт она будет пролегать, это село Заречное. Ширина отвода будет не более 50−70 метров — зависит от рельефа. Выбран наиболее короткий участок прохода через населённый пункт», — приводит его словам «Крым24».

Он добавил, что другие варианты расположения трассы невозможно реализовать по разным причинам, в итоге был выбран самый короткий участок.

«Несмотря на сложность рельефа и всё остальное, действительно, эта ветка решит массу проблем. Во-первых, это транспортная проблема, во-вторых, безопасность. Ну и, в-третьих, это будет новый объект, он будет совершенно другого уровня. Это будет ветка «Тавриды», первый участок, который продлится дальше по всему южному берегу», — сказал Кратюк.

Строительство юго-восточного обхода Симферополя планируется начать в 2022 году, ввести в эксплуатацию — в 2024 году. Подрядчиком станет компания «ВАД», которая строит, в частности, трассу «Таврида». Стоимость объекта оценивается в 32 млрд рублей.