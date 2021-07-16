Екатеринбург, 16 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Праздник Курбан-байрам пройдёт в Свердловской области с ограничениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

20 июля 2021 года крупные мечети и ряд молельных домов закроют для массового посещения. Лидеры мусульманских общин попросили тех мусульман, у кого есть проблемы со здоровьем, кто регулярно общается с пожилыми родственниками или сам находится в преклонном возрасте, отметить праздник дома. Праздничные молитвы будут транслироваться онлайн.

«Также мусульман призвали отнестись с мудростью ко всем мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции, и особенно к вакцинации, сделать осознанный выбор и защитить себя и своих родных и близких», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса празднование Дня города.