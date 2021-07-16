Курск, 16 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 16 июля зарегистрировано 1012 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждено шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 367 пациентов, в том числе 158 — за последние сутки.