В Курской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
Курск, 16 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 16 июля зарегистрировано 1012 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Samregion.ru
Коронавирус
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За последние сутки подтверждено шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 367 пациентов, в том числе 158 — за последние сутки.