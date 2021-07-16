Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Рост конкурентности на сентябрьских выборах в Государственную думу РФ прогнозирует член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на основании данных, собранных в докладе Фонда исследования проблем демократии «О конкурентности на выборах разных уровней». Об этом, как передает Независимый общественный мониторинг, он заявил на круглом столе в Ленинградской области.

Lenobl.ru Флаг Ленинградской области

Обсудив доклад, эксперты пришли к выводу, что на выборах в сентябре по округам региона можно ждать острой борьбы за кресла в Госдуме. В рамках мероприятия обсуждались уровень региональных выборов, кампании в Заксобрания Ленинградской области, выборы высших должностных лиц и муниципальные кампании — муниципальные законодательные органы власти, и выборы глав муниципальных образований. Как пояснил Максим Григорьев, вывод об увеличении конкурентности подтверждается для выборов всех уровней. «За последние годы идет существенное увеличение конкурентности, причем мы видим это на всех уровнях избирательного процесса: и на стадии выдвижения, и на стадии регистрации. В том числе мы видим, что больше фракций образовывается в законодательных собраниях регионов, то есть и по итогам конкуренция достаточно большая. Все эти выводы мы переносим на предстоящие выборы в Государственную думу, на основе этих данных мы прогнозируем, что конкуренция на выборах в Госдуму будет очень большая», — указал он.

Эти данные подтверждаются и со стороны избиркомов, сказал Григорьев. «Руководитель избирательной комиссии Ленинградской области подтвердил нам, что конкурентность достаточно серьезная — уже сейчас многие партии и конкретные кандидаты несут документы, их много», — отметил он. Григорьев также подчеркнул конструктивную позицию избиркомов по отношению к кандидатам: «Здесь большой плюс, что избирательная комиссия оказывает им помощь, не ждет до последнего, как бывало когда-то много лет назад, когда избирательные комиссии регионов говорили об ошибках в последний момент, и люди по своему недосмотру — несмотря на то, что это было абсолютно правильно с юридической точки зрения — уже не успевали переподать документы. Сейчас избирательные комиссии помогают, подсказывают и стараются заблаговременно дать ответ, чтобы люди успели переоформить документы. Мне кажется, это очень правильный подход», — полагает член Общественной палаты.

Политологи Петербурга и Ленобласти также разделяют тезис о росте конкуренции. Петербургские политологи и эксперты Ленобласти подтверждают увеличение конкурентности, отметил член Общественной палаты РФ, руководитель Общественного штаба Ленобласти Владимир Журавлев, который заверил, что штаб Ленинградской области активно включился за наблюдением за стартовавшей избирательной кампанией, и активно взаимодействует со всеми партиями, которые стремятся к диалогу с общественниками.