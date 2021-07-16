Курск, 16 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Курской области 16 июля зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 43 тыс. 556 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 367 пациентов, в том числе 158 — за последние сутки.