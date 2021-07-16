Москва, 16 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Москве большинство организаций выполнили требования главного санитарного врача города по вакцинации персонала, сообщили 16 июля в столичном управлении Роспотребнадзора.

Lenobl.ru Вакцинация

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«По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал», — рассказали в пресс-службе управления.

Сейчас специалисты надзорного органа вместе с мэрией Москвы сверяют предоставленные списки с информационными системами учёта вакцинированных.

Напомним, в Москве компании и индивидуальные предприятия ряда секторов экономики должны были предоставить до 15 июля данные по вакцинации первым компонентом не менее 60% сотрудников.

В Роспотребнадзоре отметили, что за месяц в столице вакцинацию первым компонентом прошли свыше 2 млн человек.

«Однако ряд организаций не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве», — заявили в надзорном органе.

В эти компании направлено официальное предостережение, им установлен дополнительный срок предоставления отчёта — до 22 июля.