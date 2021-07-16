Берлин, 16 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Число людей, погибших из-за наводнений на западе Германии, увеличилось до 106, сообщает 16 июля издание Die Welt.

jsptoa Наводнение

Кроме того, сотни людей по прежнему остаются в списках пропавших без вести.

По утверждению лидера партии Христианско-демократический союз Армина Лашета, наводнения захлестнули свыше 20 городов и районов в западной части Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения стали результатом сильных дождей, продолжавшихся с 12 июля.