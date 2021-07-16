Москва, 16 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В России следует обложить серьезным акцизом сладкие напитки, которые разрушают обмен веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что Торгово-промышленная палата РФ предупредила правительство о ряде негативных экономических последствий, которые может повлечь за собой введение акциза на сладкие напитки.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Странно, что ТПП РФ призывает правительство РФ подумать. Но вообще любую идею можно испортить исполнением. Но исходно идея этого акциза правильная. Если есть напитки, которые разрушают здоровье человека, то они должны стоить дороже напитков, которые не разрушают здоровья человека. Поэтому есть акциз на алкоголь, на табак, так называемые налоги на пороки. Но акцизом нужно обложить напитки, которые разрушают обмен веществ, — сказал Делягин. — Безусловно, с точки зрения бизнеса этого плохо. Любой акциз плох для бизнеса. Более того, даже сохранение здоровья граждан плохо для бизнеса. Здоровый человек меньше лечится и меньше тратит на фармацевтику. И с точки зрения бизнеса быть здоровым — это преступление. И не исключено, что ТПП отражает именно такую точку зрения. Но акциз быть должен, и он должен быть существенно болезненным».

Как подчеркнул Делягин, разрушать здоровье граждан РФ должно быть невыгодно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов призвал тех российских предпринимателей, которые выступают против акциза на сахаросодержащие напитки, перестать прятаться за вывеской Торгово-промышленной палаты РФ.