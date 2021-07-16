Берн, 16 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Пандемия COVID-19 по-прежнему является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом 16 июля сообщает CNN.

51.mchs.gov.ru Госпитализация пациента с COVID-19

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К такому выводу эксперты пришли в среду, 14 июля, после восьмого заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии.

«Комитет единогласно согласился с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире, создает риск международного распространения и помех для международных перевозок и требует скоординированных международных ответных мер. Поэтому Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — говорится в заявлении ВОЗ.

Напомним, что накануне, 15 июля, Гебрейесус заявил о начале третьей волны COVID-19 мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за сутки 15 июля зафиксировано 516 528 новых случаев заражения коронавирусом, число выявленных инфицированных за весь период пандемии достигло 188 128 952.