Москва, 16 июля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Все возможности задействованы в России для производства медицинского кислорода. Не исключено, что придётся его импортировать, заявил 16 июля российский министр торговли Денис Мантуров на заседании в правительстве РФ.

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Отметив, что в России задействованы «абсолютно все возможности, четыре основных производителя работают с предельной загрузкой» и что ежесуточно выпускается свыше полутора тысяч тонн кислорода, чиновник добавил:

«Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски, и самое главное, оптимизировать логистику».