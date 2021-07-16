Оттава, 16 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Если в Канаде продолжится активная вакцинация, страна потенциально сможет открыть границы для полностью вакцинированных путешественников из всех стран к началу сентября, сообщает 16 июля CNN со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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"Он отметил продолжающиеся переговоры с Соединенными Штатами о возобновлении планов, и сообщил, что мы можем ожидать начала допуска полностью вакцинированных американских граждан в Канаду с середины августа», — говорится в отчете с брифинга премьер-министра.

Также указывается, что министры должны будут предоставить больше деталей на следующей неделе.

Напомним, с 5 июля полностью привитые граждане Канады, лица, постоянно проживающие на территории страны, отдельные члены их семей и некоторые другие группы въезжающих освобождены от требования соблюдать двухнедельных карантин при условии, что они сдадут отрицательных тест на COVID-19.