Вашингтон, 16 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Тест американского рэпера Уиз Халифа (Wiz Khalifa) на коронавирус оказался положительным. Об этом артист сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

https://twitter.com/wizkhalifa/status/1415507864605511680

«Ладно, любимые. Я заразился ковидом. Просто держитесь от меня подальше какое-то время», — написал рэпер. Уиз Халифа также уточнил, что не наблюдает каких-либо симптомов коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что Уиз Халифа (настоящее имя — Кэмерон Томаз) стал популярным в 2010 году после выхода его сингла Black and Yellow. Наибольшую известность он приобрёл в 2015 году после выпуска композиции See you again в память об актёре Поле Уокере.