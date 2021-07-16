Токио, 16 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Токио продолжает расти уровень заболеваемости COVID-19 за неделю до Олимпийских игр, сообщает 16 июля CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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В пятницу, 16 июля, в Токио был зарегистрирован 1 271 новый случай заражения коронавирусом, согласно данным государственной телерадиовещательной компании NHK.

Таким образом, в столице третий день подряд число случаев заражения превышает 1 тыс. NHK отмечает, что такого не случалось во время последней волны в апреле и мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио госпитализирован с коронавирусом член олимпийской сборной Нигерии.