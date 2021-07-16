Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 июля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Накануне Дня металлурга и Дня города в Верхней Пышме Свердловской области торжественно открыли Доску Почёта «Гордость города. Гордость завода». Она установлена у Дворца культуры «Металлург» — там, где и располагалась в советское время. На Доске Почёта размещены 14 фотографий верхнепышминцев, представляющих АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) и городские учреждения образования и здравоохранения.

Фото: пресс-служба УГМК

В церемонии открытия приняли участие директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

«Очень приятно, что в этот праздничный день мы возрождаем прекрасную традицию городской Доски Почета. У нас на предприятии Аллея почета не прекращала свое существование, однако, очень важно, чтобы и горожане знали тех, кто своим трудом вносит серьезный вклад в развитие предприятия, а значит — в благополучие городского округа, — сказал Владимир Колотушкин. — Я поздравляю всех работников АО «Уралэлектромедь», врачей и учителей, чьи имена первыми будут занесены на городскую Доску Почета. Это заслуженная награда, профессиональное признание и просто знак большой благодарности за труд».

Градообразующее предприятие на Доске почёта представляют: изолировщик-пленочник цеха централизованного ремонта Анастасия Коротких, инженер-технолог исследовательского центра Василий Курдюмов, машинист крана медеплавильного цеха Эльза Мухина, волочильщик производства медной катанки Эдуард Сафин, слесарь автотранспортного цеха Анатолий Секаев, травильщик цеха горячего цинкования Сергей Федченко и ведущий инженер-эколог управления охраны окружающей среды Анастасия Чечулина. Все они не только профессионалы своего дела, достигшие высоких результатов в работе, но и активные участники общественной жизни города. Так, Анатолий Секаев — финалист конкурса «Славим человека труда», Сергей Федченко — участник волонтерского движения, а Эльза Мухина активно участвует в различных культурных мероприятиях города.

Городские учреждения представлены врачами и учителями — именно на представителей этих профессий лег большой груз ответственности в период пандемии коронавируса. На Доске почета размещены портреты воспитателя детского сада № 28 Любови Рунковой, учителя истории школы № 22 Елены Седловой, врачей Верхнепышминской городской больницы им. П.Д. Бородина — Алены Сибиревой, Лидии Лодочниковой и других работников, чей труд особо отмечен горожанами.

Аналогичная Доска Почёта установлена в Кировграде — на территории городского мемориального комплекса, ее открытие запланировано на субботу, 17 июля. На новом объекте будут размещены фотографии 14 известных кировградцев — активных участников городских мероприятий, спортивной и культурной жизни Кировградского городского округа, общественников и лидеров волонтерского движения. В их числе семеро работников филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», представители АО «Кировградский завод твердых сплавов», городской больницы и др. организаций. Доски Почета планируется обновлять ежегодно.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил металлургов, а также их родных и близких с профессиональным праздником. «Как бы ни было сложно, жарко, где-то очень жарко, несмотря на это мы продолжаем работать, продолжаем работать на нашу родную страну, на наши семьи, родных, близких», — отметил Андрей Козицын.

«Мы вместе! С праздником!» — заключил генеральный директор.