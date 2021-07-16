Краснодар, 16 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Более чем у 60 организованных отдыхающих подтверждено заражение коронавирусом на курортах Краснодарского края. Данные на заседании регионального оперштаба 16 июля привела специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Анапа

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По её информации, с 1 мая на Черноморском побережье региона зарегистрировано в целом 2040 случаев COVID-19. Случаи заражения коронавирусом подтверждены у 26 работников санаторно-курортных учреждений и 61 организованного отдыхающего.

С начала недели, с 12 июля, на побережье подтверждено 295 случаев заболевания, что на 6% ниже по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в Краснодарском крае подтверждено 55 302 случаев заражения — за весь период пандемии. Выздоровели 46 292 пациента. Скончались в регионе 3 780 пациентов с коронавирусом.