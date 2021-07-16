Москва, 16 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Серьёзным и взвешенным назвал решение отменить предъявление QR-кодов в кафе и ресторанах Москвы глава города Сергей Собянин 16 июля в эфире «России 1».

Опустевшее кафе

ИА REGNUM) отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны». Собянин «По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, мы видим возможность с понедельника (19 июля — прим.) отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны».

По словам московского мэра, решение принято «абсолютно взвешенно» и исходя из текущей ситуации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Читайте также:В Москве отменили систему обязательных QR-кодов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требование предъявлять QR-коды при входе в места общественного питания в Москве Собянин отменил с 19 июля 2021 года.