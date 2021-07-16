Москва, 16 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Те представители российского бизнес-сообщества, которые выступают против акциза на сахаросодержащие напитки, должны перестать прятаться за вывеской Торгово-промышленной палаты РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что ТПП РФ предупредила правительство РФ о том, что введение такого акциза может обернуться негативными экономическими последствиями.

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«Торгово-промышленная палата остается оплотом бизнес-лоббистов. Правительство стоит на страже бюджетных доходов. А вот кто должен отстаивать интересы граждан в этой системе, не очень понятно, — посетовал Ордов. — В итоге сладкие напитки стоят дешевле сопоставимого объема молока и стали почему-то частью целых поколений жителей РФ, если верить навязчивым рекламным роликам. Однако раз мы смогли ограничить рекламу пива, то, стало быть, это получится сделать и в отношении сладких напитков. Опыт введения подобных акцизов в мире достаточно широкий, но не однозначный. Никто не сомневается в том, что регулярное потребление газировки с высоким содержанием сахара вредит организму. Диабет и гипертония помолодели в России, у трех из пяти жителей РФ наблюдается избыточный вес. При этом, даже придя на фуд-корт в торговый центр, не так-то просто найти газировку без сахара. А зачем ее предлагать, если ценник един?»

Как полагает Ордов, возможно, что акциз заставит многих людей задуматься о своем здоровье и если не отказаться, то хотя бы снизить потребление сладких газированных напитков.

«Возможно, что стоит дополнить принципы устойчивого развития не только «углеродным следом», но еще и «сахарным», чтобы мы поверили в мощь российской социальной ответственности бизнеса», — уточнил Ордов.

Кроме того, экономист призвал руководителей компаний, которые выступают против введения акциза на сладкие газированные напитки, перестать прятаться «за вывеской ТПП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор РЭШ Максим Буев заявил, что акциз на сладкие напитки может отрицательно сказаться на экономическом состоянии производителей.