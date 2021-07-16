Пекин, 16 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В течение ближайших трех лет Китай выделит международному сообществу сумму в размере $3 млрд для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в развивающихся странах. Об этом 16 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече руководителей организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая проходит в формате видеосвязи, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

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Как отметил Си Цзиньпин, в настоящее время Китай преодолел проблемы, связанные с его массовой вакцинацией от COVID-19 и предоставил развивающимся странам более 500 миллионов доз вакцины.

«А в ближайшие три года (КНР) выделит еще $3 млрд на международную помощь в поддержку борьбы с эпидемиями и восстановления экономического и социального развития развивающихся стран», — добавил председатель КНР.

Также он отметил, что Китай поддерживает освобождение от интеллектуальной собственности на вакцину от COVID-19 и указал, что Пекин готов активно участвовать в совместных инициативах по обеспечению стабильности и безопасности цепочек поставок вакцин и содействовать циркуляции ключевых материалов для их производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инженер министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун заявил, что производственных мощностей Китая достаточно для выпуска 5 млрд доз вакцин от коронавируса в год.