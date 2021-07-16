Сеул, 16 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 16 июля телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Бенет, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и своп вакцин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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В ходе переговоров южнокорейский лидер отметил, что недавний обмен вакцинами является катализатором доверия и дружбы между странами, а также выразил надежду на более активно сотрудничество в сфере вакцин.

Напомним, что Израиль предоставил Южной Корее 700 тыс. доз вакцины Pfizer, срок годности которой истекает в конце июля текущего года.

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В свою очередь, премьер-министр Израиля сообщил, что Южная Корея демонстрирует всему миру пример успешной борьбы с коронавирусом, отметил, что у Южной Кореи и Израиля есть много направлений для сотрудничества, а также пригласил Мун Чжэ Ина в Иерусалим.