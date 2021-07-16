Волгоград, 16 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области 16 июля подтверждён 281 новый случай заболевания COVID-19, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 11 летальных исходов, выписан после лечения 121 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в 16 районах региона. В целом, с начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 66 574 жителей. Справились с болезнью 60 771 человек. Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 4 160 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 643 человека.