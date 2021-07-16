Мурашко назвал Адыгею среди субъектов РФ с серьезной COVID-ситуацией
Москва, 16 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Адыгее признана одной из наиболее серьезных среди субъектов России. Об этом заявил 16 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время координационного совета при правительстве РФ.
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Кроме Адыгеи, он назвал еще Красноярский и Алтайский края, Астраханскую область и Югру, где темпы прироста заболевания наиболее высокие. Всего же в России в настоящее время находится в стационарах на лечении 191 тыс. пациентов с коронавиурсом, за неделю рост составил 9,5%.
В Адыгее на лечении в стационарах находятся 616 человек, в том числе 37 человек госпитализированы за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших составило 15 565 человек. За прошедший день скончались два пациента — женщина из Гиагинского района республики и мужчина из Краснодарского края. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 275.