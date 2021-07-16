Москва, 16 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Доля «Дельта"-штамма в популяции коронавируса на территории России составляет около 70%. Об этом 16 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

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«Чтобы снизить число мутаций при интенсивном распространении, нужно, безусловно, соблюдать все требования по сокращению контактов, максимально вакцинироваться. В России по результатам молекулярно-генетического мониторинга увеличивается доля «Дельта"-штамма. Сегодня его распространённость составляет порядка 70%», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что независимо от штаммов своевременное введение ограничений и массовая вакцинация дают позитивный результат в плане борьбы с пандемией.