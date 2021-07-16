Душанбе, 16 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Школы Таджикистана не испытывают проблем с дефицитом педагогических работников. Об этом 16 июля заявил журналистам министр образования и науки республики Махмадюсуф Имомзода.

Министерство образования и науки Таджикистана Министр образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имомзода

По его словам, численность учителей общеобразовательных школ Таджикистана насчитывает 130 465 человек. На долю мужчин приходится 40,8%. Всего в республике насчитывается 3 911 общеобразовательных учреждений.

Министр отметил, что в мае 2021 года прошло распределение выпускников педагогических вызов и колледжей. В Горно-Бадахшанскую автономную область направлен 391 учитель, в Хатлонскую область — 1723, Согдийскую область — 1100, в Душанбе — 232, районы республиканского подчинения — 913.

Ранее Махмадюсуф Имомзода заявил, что министерство готово к введению дистанционного образования.