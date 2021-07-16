Тбилиси, 16 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Смерть младенца, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в Грузии. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе детской больницы имени И. Цицишвили, в которой ребенок находился на лечении.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«Да, я подтверждаю, скончался младенец. Он был инфицирован штаммом «Альфа». Ребенок был новорожденным. Ему было пять дней, когда он к нам поступил. Мы его лечили в течение 15 дней, однако не сумели спасти», — приводит слова сотрудницы пресс-службы ТАСС.

Также она рассказала, что в настоящее время в медучреждении еще два младенца продолжают находиться в критическом состоянии, у одного из которых, поступившего из Абхазии, выявлен штамм «Дельта».

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 189 045 864.